Фоменко вызвал в сборную Украины по футболу пять дебютантов

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

30-летний вратарь Дмитрий Безотосный и 24-летний защитник Евгений Зубейко из одесского "Черноморца" ранее не защищали цвета Украины ни на уровне национальной сборной, ни на уровне юношеских или молодежных команд.

А вот трое других новичков сумели накопить разный опыт во время выступлений за младшие команды. 22-летний защитник полтавской «Ворсклы» Евгений Ткачук провел 3 игры в составе молодежной сборной , 20-летний Сергей Болбат из донецкого «Металлурга» сыграл 8 матчей за команду U-21. А 22-летний защитник мариупольского «Ильичевца» Иван Ордец, который и ныне является столпом защиты молодежной сборной, за юношеские команды разных возрастных групп, юниорскую U-19 и молодежные U-20 и U-21 провел 60 матчей.

Кроме того, вернулся в команду 28-летний Алексей Антонов из "Черноморца", который в свое время сыграл 24 матча за сборные Украины разных возрастных групп и дебютировал за главную сборную в августе 2011 года, выйдя на замену в товарищеской встрече против Швеции (0:1). Однако, в дальнейшем он в команду не вызывался.

Полный состав команды выглядит следующим образом: вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск), Дмитрий Безотосный («Черноморец» Одесса); защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Евгений Макаренко, Евгений Селин (оба - «Динамо» Киев), Артем Федецкий («Днепр»), Андрей Пилявский («Маккаби» Хайфа, Израиль), Иван Ордец («Ильичевец» Мариуполь), Евгений Ткачук («Ворскла» Полтава), Евгений Зубейко («Черноморец»); полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко ( «Шахтер»), Эдмар Галовский («Металлист» Харьков), Денис Дедечко («Ворскла»), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Дмитрий Хомченовский («Заря» Луганск), Сергей Болбат («Металлург» Донецк); нападающие - Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Алексей Антонов («Черноморец»), Марко Девич («Рубин» Казань).

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 23 мая под Киевом на базе "Динамо" в Конча-Заспе.