Матчи последних туров украинского футбольного первенства во всех лигах состоятся в присутствии зрителей - ФФУ

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, в сообщении говорится: "В среду, 14 мая, Исполком Федерации футбола Украины принял важное решение относительно проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона 2013/2014. Согласно решению членов Исполкома ФФУ, финал Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», который будет сыгран 15 мая в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского (начало матча - 20:00), пройдет в присутствии зрителей. Кроме того, Исполком ФФУ принял решение разрешить болельщикам посетить матчи, которые осталось сыграть командам Премьер-лиги, Первой и Второй лиг в конце сезона 2013/2014".

Как сообщал УНИАН, ранее по рекомендации МВД было принято решение о том, что финал Кубка Украины и матчи последних туров футбольного первенства в трех лигах пройдут без зрителей. В частности, без присутствия зрителей состоялись матчи 29-го тура Премьер-лиги.

Игры 30-го тура ПЛ состоятся 18 мая.