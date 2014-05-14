Жан Беленюк получил награду лучшего спортсмена апреля в Украине

Как сообщает корреспондент УНИАН, награждение спортсмена и тренеров состоялось в Олимпийском доме.

На чемпионате Европы по борьбе, который состоялся в городе Вантаа (Финляндия), Жан Беленюк в весовой категории до 85 кг завоевал для Украины золотую медаль.

Президент НОК Украины Сергей Бубка отметил: «Мне очень приятно наградить нашего чемпиона Европы, который в Финляндии продемонстрировал настоящий бойцовский характер. На турнире Жан успешно прошел путь до финала, в частности, в полуфинальной схватке победил Олимпийского чемпиона из России Алексея Мишина. В финале наш спортсмен получил серьезное рассечение, но выстоял до конца, не оставив шансов финскому сопернику». Также Бубка отметил, что Беленюк - настоящий патриот родной страны: «Жану неоднократно предлагали сменить гражданство, но он предан Украине. Мы гордимся такими спортсменами».

В свою очередь, Беленюк сказал: «Не все в жизни покупается и продается. Я люблю страну, в которой родился. Хочу и дальше прославлять ее своими успехами по всему миру. Я планирую стать Олимпийским чемпионом, будучи украинцем».

Как сообщал УНИАН, финская медаль стала второй наградой европейского первенства в коллекции 23-летнего киевлянина. Два года назад на европейском первенстве в Белграде (Сербия) он завоевал «бронзу».