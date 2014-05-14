В заявку сборной Хорватии на чемпионат мира попали пять игроков украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

В заявке оказались игроки донецкого "Шахтера" Дарио Срна и Эдуардо, киевского "Динамо" - Домагой Вида и Огнен Вукоевич, а также защитник днепропетровского "Днепра" Иван Стринич.

Предвариетлный состав сборной Хорватии выглядит так: вратари - Стипе Плетикоса (Ростов, Россия), Даниэль Субашич (Монако, Франция), Оливер Зеленика (Динамо Загреб); Защитники - Дарио Срна (Шахтер, Украина), Деян Ловрен (Саутгемптон, Англия), Ведран Чорлука (Локомотив, Россия), Гордон Шильденфельд, Даниэл Праньич (оба — Панатинаикос, Греция), Иван Стринич (Днепр, Украина), Домагой Вида (Динамо, Украина), Шиме Врсалько (Дженоа, Италия), Игор Бубнич (Удинезе, Италия); полузащитники - Лука Модрич (Реал, Испания), Иван Ракитич (Севилья, Испания), Нико Кранчар (КПР, Англия), Огнен Вукоевич (Динамо, Украина), Иван Перишич (Вольфсбург, Германия), Матео Ковачич (Интер, Италия), Милан Бадель, Иво Иличевич (оба — Гамбург, Германия), Марсело Брозович (Динамо Загреб), Иван Мочинич (Риека), Марио Пасалич (Хайдук), Жорже Саммир (Хетафе, Испания); Нападающие - Марио Манджукич (Бавария, Германия), Ивица Олич (Вольфсбург, Германия), Эдуардо (Шахтер, Украина), Никица Елавич (Халл Сити, Англия), Анте Ребич (Фиорентина, Италия), Дьюже Коп (Динамо Загреб).

На чемпионате мира сборная Хорватии выступит в группе А, где ее соперниками будут команды Мексики, Камеруна Бразилии.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.