Президент НОК Бубка привлек дополнительно 3,5 млн. грн. от МОК для украинских спортсменов
Национальный олимпийский комитет Украины получил положительный ответ от президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха на обращение президента НОК Сергея Бубки о финансовой помощи на обеспечение участия украинских спортсменов в международных соревнованиях и тренировочных сборах.
Специальный финансовый транш составляет 3,5 млн. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.
В связи с этим Сергей Бубка отметил: «Мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить полноценное участие наших спортсменов в международных соревнованиях и тренировочных сборах. С учетом непростой ситуации, которая сейчас сложилась, прилагаем все усилия, чтобы наши атлеты могли успешно выступать, прославляя Украину в мире».
По словам главного олимпийца страны, полученные средства будут использованы на финансирование участия украинских спортсменов в соревнованиях и сборах, адресной помощи спортсменам, которые оказались в трудном положении, а также поддержку подготовки атлетов через гранты национальным олимпийским федерациям.
Условия и порядок предоставления помощи будут определены в ближайшее время совместно с Министерством молодежи и спорта и национальными олимпийскими федерациями.
Также Бубка обратился к руководителю МОК: «От Олимпийской семьи Украины выражаю искреннюю благодарность Международному Олимпийскому Комитету и персонально президенту МОК Томасу Баху за понимание и поддержку. Он высоко ценит достижения украинских олимпийцев, постоянно интересуется ситуацией в нашей стране, желает мирного урегулирования ситуации. Это яркий пример олимпийской солидарности».