Президент НОК Бубка привлек дополнительно 3,5 млн. грн. от МОК для украинских спортсменов

Специальный финансовый транш составляет 3,5 млн. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.

В связи с этим Сергей Бубка отметил: «Мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить полноценное участие наших спортсменов в международных соревнованиях и тренировочных сборах. С учетом непростой ситуации, которая сейчас сложилась, прилагаем все усилия, чтобы наши атлеты могли успешно выступать, прославляя Украину в мире».

По словам главного олимпийца страны, полученные средства будут использованы на финансирование участия украинских спортсменов в соревнованиях и сборах, адресной помощи спортсменам, которые оказались в трудном положении, а также поддержку подготовки атлетов через гранты национальным олимпийским федерациям.

Условия и порядок предоставления помощи будут определены в ближайшее время совместно с Министерством молодежи и спорта и национальными олимпийскими федерациями.

Также Бубка обратился к руководителю МОК: «От Олимпийской семьи Украины выражаю искреннюю благодарность Международному Олимпийскому Комитету и персонально президенту МОК Томасу Баху за понимание и поддержку. Он высоко ценит достижения украинских олимпийцев, постоянно интересуется ситуацией в нашей стране, желает мирного урегулирования ситуации. Это яркий пример олимпийской солидарности».