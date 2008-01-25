Шовковский: «Спартак» выглядел неважно

До последнего момента участие Александра Шовковского в Кубке Первого канала было под большим вопросом – во время одной из первых тренировок на сборе в Эйлате вратарь неудачно приземлился на газон, после чего на протяжении двух дней занимался по индивидуальному плану.

В интервью Газете.рувратарь киевского "Динамо" поделился впечатлениями о матче со "Спартаком".

"Честно говоря, не ожидал, что победа окажется крупной, – начал СаШо. – Настраивался на серьезную борьбу, а оказалось, что мы явно сильнее. Подобный старт сезона должен серьезно поднять нам настроение.

Вратарь поблагодарил своих защитников, которые сыграли предельно строго и грамотно, и отметил: «Спартак», если честно, выглядел неважно.

"С другой стороны, переоценивать значение победы я бы не стал. Все-таки москвичи совсем недавно начали подготовку к сезону. У нас-то чемпионат возобновляется пораньше", - отметил Шовковский.

Голкипер сказал, что прошедший матч был для него принципиальным "в достаточной степени". "Несмотря на товарищеский статус турнира, перед нами стоят самые серьезные задачи. Да и об исторической подоплеке матчей со «Спартаком» никто не забывает. Мы очень хотели выиграть. Соперник, по всей видимости, хотел этого меньше", - сказал Шовковский.

Вратарь высказал свое мнение о мнение о Юрии Семине:

"На данном этапе мне не хотелось бы бежать впереди паровоза. Могу сказать, что это заслуженный специалист, который обладает сложившимся взглядом на современный футбол".

"Он обладает всеми качествами тренера-победителя. «Динамо» уже соскучилось по большим победам и, если не случится ничего экстраординарного, они не за горами. Знаю, нам предстоит тяжелый сезон, но мы работаем на совесть и хотим, наконец, ощутить радость от этой работы", - признался СаШо.

– Кто, по-вашему, должен сыграть в финале турнира? – Загадывать пока рано, поскольку нам еще играть с «Црвеной Звездой», о которой лично я толком ничего не знаю. То же самое касается и параллельной группы, в которой в борьбу еще не вступил ЦСКА. Впрочем, покривлю душой, если скажу, что не хочу сыграть в финале с «Шахтером».