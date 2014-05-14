На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Украину представят 10 спортсменов

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Женская заявка Украины насчитывает пять фамилий - Ангелина Кислая, Кристина Санькова, Елена Васильева, Олеся Сазонова и Яна Федорова.

Мужская команда, которая еще продолжает подготовку к турниру в Киеве, 17 мая отправятся на турнир основным составом. Украину будут представлять - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Максим Семянков и Владимир Окачев.

На турнире будет разыграно 12 комплектов медалей - в командном многоборье и индивидуальных видах.

Также юниоры будут бороться за лицензии на II летние Юношеские Олимпийские игры в Нанкине.

Женский Чемпионат Европы по спортивной гимнастике продлится до 18 мая, мужской - с 19-го до 25 мая.