На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Украину представят 10 спортсменов
В Софии (Болгария) начинается чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где Украину представят 10 спортсменов.
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Женская заявка Украины насчитывает пять фамилий - Ангелина Кислая, Кристина Санькова, Елена Васильева, Олеся Сазонова и Яна Федорова.
Мужская команда, которая еще продолжает подготовку к турниру в Киеве, 17 мая отправятся на турнир основным составом. Украину будут представлять - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Максим Семянков и Владимир Окачев.
На турнире будет разыграно 12 комплектов медалей - в командном многоборье и индивидуальных видах.
Также юниоры будут бороться за лицензии на II летние Юношеские Олимпийские игры в Нанкине.
Женский Чемпионат Европы по спортивной гимнастике продлится до 18 мая, мужской - с 19-го до 25 мая.