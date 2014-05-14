Финал Кубка Украины по футболу пройдет со зрителями - ФФУ

Об этом сообщил руководитель Департамента информации Федерации футбола Украины Павел Терновой.

«Финал КУ пройдет со зрителями. Президент получил гарантии безопасности и создал все условия для полноценного праздника футбола!», - написал Терновой в своем Twitter.

О месте и времени проведения финала, а также о том, как будет реализовываться билеты на матч пока ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, изначально финал Кубка Украины по футболу было намечено провсети в Харькове, на ОСК "Металлист". Однако, по соображениям безопасности, матч было решено перенести в другой город. 13 мая Исполком ФФУ принял решение провести игру в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского, но без зрителей, что также мотивировалось мерами безопасности.

Финал Кубка Украины, в котором сойдутся "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк), запланирован на 15 мая.