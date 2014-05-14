Александр Усик в следующем бою встретится с "Русским"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе промоутерской компании братьев Кличко К2, которую представляет Усик.

За свою карьеру Кренс встречался со многими именитыми боксерами – Павлом Колоджеем, Уго Эрнаном Гараем, Йоаном Пабло Эрнандесом, Рудольфом Краем и другими. Вместе с тем, аргентинец проиграл три из своих четырех последних боев, будучи два раза нокаутированным.

В июне 2012-го Кренс уже посещал Украину, когда досрочно уступил (нокаут в третьем раунде) Дмитрию Кучеру.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Усик одержал убедительную победу над Беном Нсафоа в своем третьем бою на профи-ринге в андеркарде поединка Владимир Кличко - Алекс Леапаи.

Бой Усик - Кренс должен состояться 31 мая в Одессе.