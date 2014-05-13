Ребров: Финал Кубка Украины должен состояться в Львове

"Кому вообще нужен футбол при пустых трибунах? Это некрасиво по отношению ко всем болельщикам.

Конечно, финал должен быть во Львове! Львов - футбольный город, куда мы бы с удовольствием полетели. Думаю, там никаких проблем с болельщиками не могло быть, потому не понимаю, почему выбрали не этот город.

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Не говорю о Киеве - здесь, по-моему, вообще нет никаких сложностей, но если определить нейтральное поле, то это Львов", - цитирует Реброва официальный сайт клуба.

Напомним, что финал Кубка Украины должны пройти в Полтаве без зрителей. Такое решение Федерации футбола Украины.