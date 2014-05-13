«Будівельник» стал чемпионом Украины по баскетболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, решающей в этом матче стала четвертая четверть.

Команды на равных провели первую четверть, завершив ее со счетом 18:18. А затем по очереди спуртовали. Первыми рывок предприняли хозяева площадки, создавшие себе во второй 10-минутке преимущество в 8 очков – 19:11. Впрочем, ответ команды из Южного был даже более эффектным – 18:28.

В заключительной четверти киевляне, благодаря активности Дариуша Лавриновича и ДеХуана Саммерса сумели «дожать» соперника, выиграв и период – 30:20 – и матч в целом – 85:77.

Лучшими игроками в составе победителей стали Лавринович (20 очков) и Саммерс (17).

Таким образом, «Будівельник» в 9-й раз в истории (второй раз подряд) стал чемпионом Украины.