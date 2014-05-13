Финал Кубка Украины по футболу пройдет в Полтаве без зрителей
17:08, 13 мая 2014Спорт
0
В киевском Доме футбола состоялось заседание Исполкома Федерации футбола Украины, на котором был утвержден город, стадион и время проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона 2013/2014 гг.
Кубок Украины / cup.sport.ua
Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.
Исполкомом ФФУ были приняты следующие решения: 1) отменить решение Исполкома ФФУ относительно проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2013/2014 гг. 15 мая 2014 года в 20:00 в Харькове на стадионе ОСК «Металлист»; 2) провести финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2013/2014 гг. 15 мая 2014 года в 20:00 в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. О. Бутовского без присутствия зрителей.
Как сообщал УНИАН в финальном матче Кубка Украины встретятся "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter