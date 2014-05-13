Футбольных болельщиков попросили не мешать ограблениям во время чемпионата мира

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Как отметили стражи порядка, в случае ограбления не следует кричать, спорить и вообще реагировать на происходящее. Также не следует гулять в ночное время и носить дорогие украшения.

Такой шаг предприняли полицейские города Сан-Паулу из-за высокого уровня преступности в стране. Рейтинг убийств в Бразилии составляет 25,2 на 100 тысяч жителей, а в некоторые районы города, так называемые фавелы, боятся заходить даже сотрудники правопорядка.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.