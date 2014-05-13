Футбольных болельщиков попросили не мешать ограблениям во время чемпионата мира
17:00, 13 мая 2014Спорт
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Бразильская полиция выпустила рекомендации для туристов, которые приедут в страну на чемпионат мира по футболу 2014 года, в котором просила не реагировать на случаи ограбления.
ЧМ-2014 / fifa.com
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Как отметили стражи порядка, в случае ограбления не следует кричать, спорить и вообще реагировать на происходящее. Также не следует гулять в ночное время и носить дорогие украшения.
Такой шаг предприняли полицейские города Сан-Паулу из-за высокого уровня преступности в стране. Рейтинг убийств в Бразилии составляет 25,2 на 100 тысяч жителей, а в некоторые районы города, так называемые фавелы, боятся заходить даже сотрудники правопорядка.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.
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