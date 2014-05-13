Футбольная команда из Краматорска не сумела выехать на матч Первой лиги из-за вооруженных людей
16:49, 13 мая 2014Спорт
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Футбольная команда "Авангард" из Краматорска не смогла прибыть в Полтаву и провести игру чемпионата Украины среди команд Первой лиги с ФК "Полтава" из-за блокирования автобуса вооруженными людьми на блок-посте.
fc-avangard.at.ua
Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Украины.
В частности, в сообщении отмечается: "12 мая 2014 года в ПФЛ поступило письмо от ФК «Авангард» Краматорск с сообщением о том, что команда не имеет возможности выехать за пределы города в связи с блокированием выездов вооруженными людьми".
Учитывая указанное, матч 27-го тура чемпионата «FAVBET Лига 1» сезона 2013-2014 годов «Авангард» (Краматорск) - «Полтава» перенесен на более поздний срок.
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