Футбольная команда из Краматорска не сумела выехать на матч Первой лиги из-за вооруженных людей

Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Украины.

В частности, в сообщении отмечается: "12 мая 2014 года в ПФЛ поступило письмо от ФК «Авангард» Краматорск с сообщением о том, что команда не имеет возможности выехать за пределы города в связи с блокированием выездов вооруженными людьми".

Учитывая указанное, матч 27-го тура чемпионата «FAVBET Лига 1» сезона 2013-2014 годов «Авангард» (Краматорск) - «Полтава» перенесен на более поздний срок.