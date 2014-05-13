Руководство ФК "Ворскла" уверено, что финальный матч Кубка Украины состоится в Полтаве

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В часности, Яворский отметил: "Хотя по состоянию на сегодняшнее утро мы не имели официального подтверждения того, что финал Кубка Украины действительно примет Полтава, задача президентом нашего клуба поставлена: подготовить поле и подтрибунные помещения к матчу «Шахтер» – «Динамо». Как вы знаете, определенный опыт проведения матчей такого рода у нас имеется, ведь в 2009-м и 2011-м годах киевская и донецкая команды разыгрывали в Полтаве право владеть Суперкубком страны. Ответственность за проведения нынешнего мероприятия лежит на Федерации футбола Украины, мы лишь будем им помогать. Предварительно уже созвонились. Завтра после обеда планируем собрать все службы, которые будут задействованы в подготовительном процессе. Тогда уже детально все распишем. Поле стадиона «Ворскла» полностью готово, завтра будем проводить покос, укатывать газон. Больше никаких проблем. Основное в организации этой игры – безопасность. По предварительной информации, игра пройдет без зрителей".

Как сообщал УНИАН, финал Кубка Украины по футболу изначально должен был проти в Харькове на ОСК "Металлист". Но затем Исполком Федерации футбола Украины принял решение перенести матч по соображениям безопасности. Официального подтверждения о месте и времени проведения матча из ФФУ до сих пор не поступало.

Финальный матч Кубка Украины "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) должен состояться в четверг, 15 мая.