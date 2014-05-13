Украинец Бурсак будет готовиться к титульному бою WBC в Карпатах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе промоутерской компании братьев Кличко К2, которую представляет украинец.

В часности, Бурсак отметил: "Мы подписали контракт на бой с Марреем месяц назад и я начал подготовку в тот же день.Сейчас я отправляюсь в Карпаты, где пройду физподготовку. Затем вернусь в Киев для спаррингов. 21 июня я буду в самой лучшей форме. У Маррея не будет шансов в поединке со мной. Сейчас Маррей, затем бой за титул чемпиона мира".

Победа в этом поединке важна для обоих боксеров, так как на кону значимый промежуточный титул: после нескольких успешных защит его обладателю, как правило, предоставляется право оспорить звание официального претендента на пояс полновесного Чемпиона мира по версии WBC. Впрочем, есть немалая вероятность, что победитель боя Бурсак - Маррей сразится за мировой титул WBC уже осенью, — без каких-либо промежуточных защит.

Стоит отметить, что Маррей ранее уже владел одним титулом - временного Чемпиона мира WBA.

Поединок Бурсак - Маррей состоится 21 июня в Монте-Карло (Монако).