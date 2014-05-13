Сборная Испании огласила предварительный состав на ЧМ-2014

Об этом сообщает football-espana.net.

В предварительном составе команды значатся: вратари - Икер Касильяс (Реал), Пепе Рейна (Наполи), Давид де Хеа (МЮ); защитники - Сесар Аспиликуэта (Челси), Жерар Пике (Барселона), Серхио Рамос (Реал), Хорди Альба (Барселона), Альберто Морено (Севилья), Хави Мартинес (Бавария), Рауль Альбиоль (Наполи), Хуанфран (Атлетико Мадрид), Дани Карвахаль (Реал); полузащитники - Серхио Бускетс (Барселона), Хаби Алонсо (Реал), Коке (Атлетико Мадрид), Андер Итурраспе (Атлетик Бильбао), Хави (Барселона), Тьяго Алькантара (Бавария), Педро (Барселона), Хесус Навас (Манчестер Сити ), Давид Силва (Манчестер Сити), Сеск Фабрегас (Барселона), Хуан Мата (Манчестер Юнайтед), Санти Касорла (Арсенал), Андрес Иньеста (Барселона); нападающие - Диего Коста, Давид Вилья (оба - Атлетико Мадрид), Альваро Негредо (Манчестер Сити), Фернандо Торрес (Челси), Фернандо Льоренте (Ювентус).

Согласно регламенту соревнований, определить окончательный состав (23 игрока) дель Боске должен до 25 мая.

На ЧМ-2014 испанцы сыграют в группе В с командами Голландии, Чили и Австралии. Выступления на турнире испанцы начнут 13 июня матчем с Голландией.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.