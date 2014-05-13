В международной велогонке Race Horizon Park-2014 примут участие 19 профессиональных команд

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили организаторы гонки во время анонсирующей пресс-конференции в Киеве.

Уже сегодня участие в трех полноценных однодневках подтвердили Wibatech Fuji Zory (Польша), ССN Metalac (Сербия), Sp Tableware Pro Cycling Team (Греция), Team Vorarlberg (Австрия), CK Banska Bystrica (Словакия), Georgian National Team (Грузия), Tusnad Cycling Team (Румыния), Bike Aid – Ride for Help (Германия), AZERBAIJAN NATIONAL TEAM (Азербайджан), BDC - Marcpol Team (Польша), Amore&Vita (Украина\Италия), Scoala Sportiva Specializata de Ciclism (Молдова), Moldavian Cycling Fediration (Молдова); и шесть украинских команд — ISD Continental Cycling Team, «Проминь», Киев-Регион, Ukrainian National Team, KOLSS CYCLING TEAM и KREMENCHUK.

Вице-президент Федерации велоспорта Украины и организатор Race Horizon Park-2014 Александр Башенко отметил: "Когда мы принимали решение о проведении гонки в этом году, мы понимали, что ситуация в Украине сложная. Что многие команды будут бояться приезжать в Киев, но наши опасения не подтвердились. Мы отмечаем повышенный интерес со стороны иностранных команд, такого ажиотажа не было и в самые спокойные времена. На нашем официальном сайте мы разместили веб-камеры с улиц Киева. Каждый в режиме онлайн может убедиться, что в столице спокойно и безопасно. Есть сложности и в госфинансировании гонки в этом году, и в поиске спонсоров, но для нас дело чести провести все на самом высоком уровне».

В свою очередь, президент Федерации велоспорта Украины Борис Иванов считает, что принять такое количество спортсменов это очень серьезная ответственность: «В нынешней ситуации нелегко решать вопросы с обеспечением безопасности со стороны ГАИ, с дорожным покрытием. Асфальтирование трасс всегда стояло в плане города, а сегодня эта проблема ложиться на плечи организатора. Но, не смотря ни на что, мы берем на себя все сложности, так как понимаем, что проведение Международных гонок, таких как Race Horizon Park работает на имидж не только велосипедного спорта, но и всей Украины».

В нынешнем году в рамках соревнований пройдут три групповые гонки. по маршруту пр. Голосеевский - ул. Героев Обороны, по ул. Большая Васильковская (старт-финиш) и прилегающим улицам, а также по маршруту ул. Николая Гринченко - ул. Протасов Яр (через Краснозвездный проспект). Также в рамках мероприятия запланированы всеукраинский велопарад любителей (детский и взрослый заезды) и Открытый городской турнир по велосипедному спорту «Horizon Masters Cup».

Соревнования Race Horizon Park-2014 состоятся с 30 мая по 1 июня.