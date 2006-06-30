Главное событие дня: Украина сыграет в четвертьфинале ЧМ-2006

Сегодня в Гамбурге на «AOL Арена» сборная Украины в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2006 года встретится со сборной Италии.

Как сообщал УНИАН, 26 июня сборная Украины в одной восьмой ЧС-2006 обыграла сборную Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал.

Национальная сборная Украины по футболу впервые вышла в финальную стадию Чемпионата мира из футбола. По результатам группового этапа финальной стадии ЧМ-2006 в группе Н Украина заняла второе место, набрав 6 очков. Соперниками сборной Украины по группе были Испания, Саудовская Аравия и Тунис.

Результаты предыдущих матчей сборной Украины в финальной стадии ЧС-2006:

14 июня: Испания - Украина 4:0

19 июня: Саудовская Аравия - Украина 0:4

23 июня: Украина – Тунис 1:0.