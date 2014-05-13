Долгополов проиграл в стартовом матче теннисного турнира в Риме

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На турнире АТР Internazionali BNL d'Italia, киевлянину, занимающему 21-е место в мировом рейтинге, изначально не повезло со жребием. Он встречался с французом, который в рейтинге находится на 13-й позиции. К тому же, Долгополов предпочитает игру на быстрых кортах с бетонным покрытием, в то время как матчи в Риме проходят на медленных грунтовых кортах.

Матч продлился чуть менее полутора часов и завершился победой француза в двух сетах -6:3, 7:6. Из четырех брейк-поинтов Долгополов реализовал один, а Тсонга – два. Кроме того, украинец выиграл 29 очков при 25 невынужденных ошибках, а у Тсонги этот показатель составляет 17/10.

Как сообщал УНИАН, ранее турнир в Риме после первого же круга покинула и сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, проигравшая в стартовом матче Елене Весниной из России.