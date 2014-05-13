«Бруклин» оказался в шаге от вылета из плей-офф НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Хит» выиграл в этом матче три четверти из четырех, хотя и преимущество гостей постоянно было минимальным. Первую четверть они выиграли со счетом 27:22, вторую – 29:27, после чего проиграли третью со счетом 23:27 и борьба в матче обострилась. Но, в заключительной 12-минутке, перевес вновь был на стороне «Хит» - 23:20.

Феноменальную результативность в этом матче продемонстрировал лидер «Майами» ЛеБрон Джеймс, набравший 49 очков. Достаточно сказать, что лучший игрок «Бруклина» в этом матче Джо Джонсон набрал лишь 18 очков.

Пятый матч серии состоится в Майами в ночь на 15 мая.

В другом матче дня «Портленд Трейл Блейзерс» на своей площадке выиграл у «Сан-Антонио Сперс» со счетом 103:92.

Звезда «шпор» француз Тони Паркер в этом матче набрал 14 очков, в то время как лучший игрок «Портленда» Дамьян Лиллард – 25 баллов.

В этой серии счет 3:1 в пользу «Сперс», которые в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат. Команда могла победить в четвертьфинальной серии плей-офф всухую – 4:0, но проиграла второй гостевой матч.

В двух других сериях в паре «Оклахома Тандер» - «Лос-Анджелес Клипперс» счет ничейный - 2:2, а в паре «Индиана Пейсерс» - «Вашингтон Уизардс» счет 3:1 в пользу «Индианы».