«Монреаль» разгромил «Бостон» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл Ларс Эллер. Во втором периоде, на 16-й минуте Макс Пачиоретти удвоил перевес «канадцев», а на 18-й – Томас Ванек довел его до крупного. В заключительной 20-минутке «Монреаль» без труда удержал свое преимущество, так и не пропустив ни одного гола. А на 17-й минуте Томас Ванек довел преимущество команды до 4:0.

Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся – 3:3. Решающий седьмой матч состоится в Бостоне 15 мая.

В другом матче дня «Анахайам Майти Дакс» вышел вперед в четвертьфинальной серии против «Лос-Анджелес Кингс». «Утки» одержали верх со счетом 4:3. Решающим в этой игре стал второй период, в котором «дакс» забросили три шайбы. Дублем в этом матче отметился Бол-Деван Смит-Пелли, а победный гол на счету Якоба Силфверберга.

«Анахайм» повел в серии со счетом 3:2.

В двух других четвертьфинальных серия лиги в паре «Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» пока ничья 3:3, а в паре «Чикаго Блэкхокс» - «Миннесота Уайлд» счет 3:2 в пользу «Чикаго».