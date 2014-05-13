«Монреаль» разгромил «Бостон» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ
В ночь на вторник в Монреале состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги - Кубка Стэнли – в котором «Монреаль Канадиенс» разгромил «Бостон Брюинз» со счетом 4:0.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Счет в матче уже на 3-й минуте открыл Ларс Эллер. Во втором периоде, на 16-й минуте Макс Пачиоретти удвоил перевес «канадцев», а на 18-й – Томас Ванек довел его до крупного. В заключительной 20-минутке «Монреаль» без труда удержал свое преимущество, так и не пропустив ни одного гола. А на 17-й минуте Томас Ванек довел преимущество команды до 4:0.
Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся – 3:3. Решающий седьмой матч состоится в Бостоне 15 мая.
В другом матче дня «Анахайам Майти Дакс» вышел вперед в четвертьфинальной серии против «Лос-Анджелес Кингс». «Утки» одержали верх со счетом 4:3. Решающим в этой игре стал второй период, в котором «дакс» забросили три шайбы. Дублем в этом матче отметился Бол-Деван Смит-Пелли, а победный гол на счету Якоба Силфверберга.
«Анахайм» повел в серии со счетом 3:2.
В двух других четвертьфинальных серия лиги в паре «Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» пока ничья 3:3, а в паре «Чикаго Блэкхокс» - «Миннесота Уайлд» счет 3:2 в пользу «Чикаго».