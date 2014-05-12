Украинка Свитолина проиграла в первом круге теннисного турнира в Риме

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче, который продолжался чуть более часа, украинка смогла навязать борьбу сопернице лишь в 8-м гейме второго сета, когда россиянка имела несколько матчболов, но Свитолина выстояла и сумела взять очко на своей подаче. Но, уже в следующем гейме Веснина взяла решающее очко, выиграв матч - 6:2, 6:3.

Турнир в Риме является одним из самых престижных в Туре Женской теннисной ассоциации (WTA-Тour) и по значимости входит во вторую категорию соревнований после турниров серии "Большого шлема". Призовой фонд Internazionali BNL d'Italia составляет 2,44 миллиона долларов.

В женской части соревнований Свитолина была единственной представительницей Украины.

В мужской части выступает Александр Долгополов, который сегодня поздно вечером в матче первого круга сыграет с французом Жо-Вилфридом Тсонга.