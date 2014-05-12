Кличко попросил WBC санкционировать титульный бой

Об этом сообщает gorodokboxing.com.

Сам Кличко факт подачи просьбы прокомментировал так: «Я надеюсь, мы найдем решение, которое позволит мне побороться за титул чемпиона WBC. Если нет, то я пойду своей дорогой. Я никак не могу на это повлиять. Я знаю, как сложно стать чемпионом мира. При этом, есть определенные обязательства и необходимо получать различные разрешения от боксерских организаций. Надеюсь, что руководство федераций поддержит этот объединительный бой».

По словам украинца, он хотел бы провести бой с чемпионом WBC Бермейном Стайверном (24-1-1, 21 КО) в Соединенных Штатах. Кроме того, Кличко-младший очень рад тому, что в супертяжелом весе появилось новое имя и заявил, что опять слышит критику в свой адрес насчет боя с обязательным претендентом на пояс IBF Кубратом Пулевым.

В частности, Кличко отмечает: «Некоторые люди рады тому, что появилось новое имя, так как в супертяжелом весе существует кризис, причина которого – Кличко. Я думаю, это действительно здорово, если бы получилось организовать объединительный бой. Уверен, любители бокса также хотят его увидеть и я с нетерпением жду разрешения этой ситуации. Я уже слышал комментарии по поводу поединка с Пулевым. Одни говорят здорово, но он из Болгарии. Другие говорят, что у него всего двадцать боев и хотя он неплохо боксирует, он все еще сырой и зеленый. Поэтому, объединительный бой со Стиверном, как раз то, что хотят увидеть все. Это супер интересно».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе IBF обязал Кличко-младшего провести титульный бой с Кубратом Пулевым из Болгарии. Кроме того, WBC также обязывает своего чемпиона Стиверна провести обязательную защиту титула перед тем, как он сможет проводить объединительные бои за другие титулы с Кличко.