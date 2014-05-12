Главным арбитром финального матча Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" назначен Можаровский

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", ассистентами рефери выступят харьковчанин Сергей Беккер и Семен Шлончак из Черкасс.

Дополнительные помощники рефери – Юрий Мосейчук (Черновцы) и Константин Труханов (Харьков). Роль четвертого судьи выполнит еще один харьковчанин - Анатолий Абдула. Резервным ассистентом арбитра будет одессит Игорь Быцкало. Наблюдатель арбитража – Василий Мельничук из Симферополя.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером" состоится в четверг, 15 мая. Место проведения игры пока не определено.

Ранее Исполкомом Федерации футбола Украины было принято решение о том, что в целях безопасности матч пройдет без зрителей, однако, есть возможность, что игра пройдет в западном регионе страны или в Киеве в присутствии болельщиков. Решение о месте проведения матча и возможности присутствия на нем болельщиков должно быть принято 12-13 мая.