Федерация плавания Украины сформировала команду на юниорский чемпионат Европы

В ее состав вошли пловцы, которые выполнили необходимые нормативы на чемпионате Украины, проходившем в апреле в Харькове, сообщает пресс-служба ФПУ.

Украину будет представлять команда из 12 пловцов возрастом 14-18 лет: рекордсмен Украины среди юношей Дмитрий Прожога; чемпионы и призеры международных соревнований по плаванию Multinations Валерия Тимченко, Арина Якуба, Михаил Романчук, Маргарита Смирнова и Христина Панчишко; чемпионы Украины Сергей Бужор, Владислав Савенков, Богдан Касьян, Тарас Бойчук, Маргарита Тятькова и Евгений Мамин.

Председатель тренерского совета Федерации плавания Украины и главный тренер сборной команды Украины по плаванию Андрей Сердинов отметил: «В сборную юниорской команды вошли сильнейшие пловцы в своей возрастной категории. Некоторые из членов нашей сборной, такие как Михаил Романчук, Христина Панчишко, Владислав Савенков, уже испытали свои силы на этих европейских соревнованиях в прошлом году, другие - примут участие в соревнованиях такого уровня впервые. Лидером команды является многократный чемпион Украины Михаил Романчук. Он специализируется на плавании на длинных дистанциях – 800 и 1500 метров свободным стилем. Роман – единственный пловец в сборной команды, который выполнил нормативы и на юниорский чемпионат Европы, и на взрослый. Поэтому он будет выступать сразу на двух чемпионатах - в Эйндховене и в Берлине».

Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров будет проходить в Эйндховене (Нидерланды) 9-13 июля.