Анна Ризатдинова выиграла два золота на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Украинка победила в упражнениях с обручем (18,100 балла) и мячом (17,850), заняла третье место в упражнении с лентой (18,000) и в многоборье (71,999).

Абсолютной победительницей этапа Кубка мира стала россиянка Маргарита Мамун, которая выиграла соревнования в многоборье, а также финал в упражнении с булавами, где Ризатдинова участия не принимала. В упражнении с лентой Мамун опередила Ризатдинову, заняв второе место, но уступив другой россиянке Яне Кудрявцевой.

В соревнованиях во Франции также принимала участие украинка Виктория Мазур, но в финалы она пробиться не сумела.