Анна Ризатдинова выиграла два золота на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
12:53, 12 мая 2014Спорт
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В Корбей-Эссон (Франция) завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, где украинка Анна Ризатдинова завоевала две золотые и две бронзовые награды.
Анна Ризатдинова / championat.com
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.
Украинка победила в упражнениях с обручем (18,100 балла) и мячом (17,850), заняла третье место в упражнении с лентой (18,000) и в многоборье (71,999).
Абсолютной победительницей этапа Кубка мира стала россиянка Маргарита Мамун, которая выиграла соревнования в многоборье, а также финал в упражнении с булавами, где Ризатдинова участия не принимала. В упражнении с лентой Мамун опередила Ризатдинову, заняв второе место, но уступив другой россиянке Яне Кудрявцевой.
В соревнованиях во Франции также принимала участие украинка Виктория Мазур, но в финалы она пробиться не сумела.
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