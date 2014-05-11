"Днепр", "Металлист" и "Динамо" выиграли матчи предпоследнего тура Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч "Ильичевец" - "Динамо", в котором номинальными хозяевами считались игроки марупольской команды, проходил в Киеве по решению руководства УПЛ и ФФУ из соображений безопасности.

В матче на столичном НСК "Олимпийский" динамовцы имели заметное преимущество, забив голы в начале и концовке матча. На 13-й минуте гол забил Огнен Вукоевич, а на 81-й пенальти реализовал Браун Идейе. Не мешало киевлянам иметь преимущество и то обстоятельство, что команда большую часть игрв провела в меньшинстве. На 14-й минуте был удален с поля Евгений Макаренко. В итоге - 2:0 в пользу киевлян.

В Полтаве хозяева поля усилиями Владимира Чеснакова открыли счет. И долгое время "Ворскла" удерживала свой перевес. Но, в концовке матча "Днепр" имел подаляющее преимущество. На 68-й минуте счет сравнял Евгений Коноплянка. На 80-й Роман Зозуля вывел днепропетровцев вперед, а на последних минутах Матеус сделал дубль. Любопытно, что и в этом матче команда-победительница добилась преимущества играя в меньшинстве. На 61-й минуте был удален с поля Руслан Ротань. В итоге - 1:4.

Последний матч тура состоялся во Львове, где "Карпаты" принимали "Металлист". Эта игра стала самой напряженной и результативной в туре. Уже в первые 10 минут команды обменялись голами. На точный удар харьковчанина Алехандро Гомеса на 6-й минуте, своим ударом ответил Младен Бартулович, реализовавший пенальти. На 23-й минуте "Карпаты" вышли вперед, благодаря голу Сергея Зенева, но, на 38-й минуте Хавьер Клейтон реализовал пенальти сравняв счет. Еще один пенальти Клейтон реализовал на 53-й минуте, выведя "Металлист" вперед, а на 85-й минуте он же установил хет-трик. В итоге - 4:2 в пользу харьковчан.

Таким образом, после 29-го тура на счету донецкого "Шахтера" 62 очка, "Днепра" - 56, "Металлиста" - 54 и "Динамо" - 50.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. За серебро и бронзу в последнем туре будут вести заочную борьбу "Днепр" и "Металлист", а "Динамо" гарантировало себе 4-е место.

Последний 30-й тур УПЛ состоится 18 мая.