«Будівельник» выиграл третий матч финальной серии баскетбольной Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, решающей в этом матче стала третья 10-минутка.

Первые два периода пришли в приблизительно равной борьбе. И если в первой 10-минутке счет был абсолютно равным – 19:19, то после 2-минутного перерыва гости перехватили инициативу, сумев добыть преимущество в 3 очка – 22:19.

Ответ «строителей» после большого перерыва был более чем весомым. Команда сумела не только сравнять счет, но и создать себе комфортный задел – 23:16. А в заключительной 10-минутке действующий чемпион страны это преимущество только увеличил – 21:15.

Самым результативным игроком в составе победителей в этом матче стал американский легионер киевлян ДеХуан Саммерс, набравший 27 очков.

Таким образом, киевляне повели в серии со счетом 2:1 и для завоевания титула чемпиона украинской Суперлиги команде осталось выиграть лишь один матч.

Следующая игра серии остоится в Киеве 13 мая.