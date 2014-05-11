«Черноморец» не сумел выиграть матч Премьер-лиги у «Говерлы»

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра двух «металлургов» проходила в Днепропетровске, так как руководство Федерации футбола Украины и Премьер-лиги запретили проводить игру в Донецке по соображениям безопасности.

Игра в Ужгороде была для одесского клуба одним из последних шансов на то, чтобы продолжить борьбу за 4-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата. И команде это удавалось до последних минут игры. На 24-й минуте Алексей Антонов открыл счет, а затем одесситы, в основном, демонстрировали надежную игру в обороне, не утруждая себя поисками комбинаций в атаке. Но, на 3-й добавленной минуте, Вячеслав Шарпар сумел в красивом прыжке спиной переправить мяч в ворота – 1:1.

В дерби «металлургов» в Днепропетровске команда из Донецка имела полное преимущество. Дубль в течении трех минут в конце первого тайма совершил Жуниор Морайес, забивший голы на 37-й и 40-й минутах.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой очередной матч выиграл донецкий «Шахтер», досрочно оформивший титул чемпиона Украины.