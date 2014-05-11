«Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч проходил в Черкассах, так как в Луганске было запрещено проводить игры из соображений безопасности зрителей.

Кроме того, этот матч, как и все остальные в 29-м туре УПЛ, проходят без зрителей.

Луганчане грубо начали матч и уже на 12-й минуте остались в меньшинстве. Красную карточку и удаление с поля заработал Никита Шевченко, за то что сбил Алекса Тейшейру. Пенальти реализовал Луис Адриано. А на 29-й минуте Адриано сделал дубль, удвоив перевес номинальных гостей. Правда, на 45-й минуте Желько Любенович отквитал один мяч, сведя преимущество «Шахтера» к минимуму и возродив интригу.

Но, во втором тайме, горняки спокойно и уверенно довели игру до победы. Более того, уже в добавленное арбитром время Эдуардо забил третий гол "Шахтера".

Таким образом, «Шахтер» стал чемпионом в 9-й раз и 5-й раз подряд, начиная с 2010 года.

Также к этому моменту завершился матч 29-го тура в Луцке «Волынь» - «Севастополь», в котором гости выиграли со счетом 2:1.