Легкоатлеты Бондаренко и Дорожон стали победителями турнира ИААФ в Токио

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Победу Бондаренко принес результат 2,40 м. Украинец также сделал одну попытку на высоте мирового рекорда - 2,46 м, но не сумел перепрыгнуть планку и завершил соревнования.

Для Бондаренко турнир в Японии стал первым нынешнего года. Зимний сезон он пропускал. Напомним, что сезон-2013 стал самым успешным для украинца на данный момент. Он выиграл ряд престижных международных коммерческих турниров, а также стал победителем Чемпионата мира.

Дорожон выиграла соревнования по метанию копья. Лучший результат украинка показала в пятой попытке, отправив снаряд на 59,15 м.

Наталья Прищепа финишировала пятой в беге на дистанции 1500 метров (4.14,85 мин). Такая же позиция у Марины Бех по прыжкам в длину (6,22 м).