Вакантный титул чемпиона мира WBC от Виталия Кличко перешел к Бермейну Стиверну

Он техническим нокаутом в шестом раунде победил американца Криса Арреолу, сообщает Fightnews.com.

Таким образом, канадец одержал 24-ю победу в своей карьере из 26 боев. Еще один бой завершился вничью, а однажды Стиверн проиграл.

В ближайшем бою он должен провести обязательную защиту титула, а затем, вероятнее всего, встретится в ринге с Владимиром Кличко, в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Кличко-младший владеет всеми остальными титулами, кроме пояса WBC.

Как сообщал УНИАН, Кличко-старший отказался от пояса чемпиона мира в декабре 2013-го года, решив полностью посвятить себя политической карьере.