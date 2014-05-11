Вакантный титул чемпиона мира WBC от Виталия Кличко перешел к Бермейну Стиверну
11:16, 11 мая 2014Спорт
0
В Лос-Анджелесе (США) в ночь на воскресенье прошел боксерский поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, оставленный ранее Виталием Кличко, где чемпионом мира стал канадец Бермейн Стиверн.
Бермейн Стиверн (справа) и Крис Ареола / fightnews.com
Он техническим нокаутом в шестом раунде победил американца Криса Арреолу, сообщает Fightnews.com.
Таким образом, канадец одержал 24-ю победу в своей карьере из 26 боев. Еще один бой завершился вничью, а однажды Стиверн проиграл.
В ближайшем бою он должен провести обязательную защиту титула, а затем, вероятнее всего, встретится в ринге с Владимиром Кличко, в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Кличко-младший владеет всеми остальными титулами, кроме пояса WBC.
Как сообщал УНИАН, Кличко-старший отказался от пояса чемпиона мира в декабре 2013-го года, решив полностью посвятить себя политической карьере.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter