Украинские теннисистки выиграли Australian Open

Украинки Алёна и Катерина Бондаренко добились самого серьёзного успеха в их профессиональной карьере. Они стали чемпионками Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финальном матче сёстры победили 12-ю "сеянную" пару Викторию Азаренко из Беларуси и Шахар Пеэр из Израиля со счётом 2:6, 6:1, 6:4, сообщает Чемпионат.ру.

До этого лишь Алёна Бондаренко один раз выиграла парный турнир WTA, плюс на двоих у них 9 побед на парных турнирах ITF.