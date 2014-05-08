«Химик» сравнял счет в финальной серии баскетбольной Суперлиги с «Будiвельником»

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

В отличие от первой игры серии «Химик» имел в первых двух четвертях тотальное преимущество в борьбе за подбор, только на чужом щите собрав на один отскок меньше, чем вся команда соперника целом. Захватив лидерство со старта поединка, южненцы во главе с Роландсом Фрейманисом, который до большого перерыва набрал 15 очков, постепенно увеличивали собственное превосходство и выиграли первую половину со счетом 40:31.

В течение третьей четверти «строители», в составе которых хороший игровой отрезок провел Рикки Минард, сумели сократить отставание от соперника до трех очков, а в начале четвертого периода после точного дальнего броска ДаХуана Саммерса вышли вперед (61:59). Команда гостей удерживала преимущество, несмотря на настойчивые попытки «Химика» отыграться. Однако южненцям в конце концов удалось сократить отставание, а Роландс Фрейманис за считанные секунды до финальной сирены броском из-за дуги вывел свою команду вперед.

Фрейманис стал главным героем матча, не только набрав больше всего очков (24) среди всех игроков, которые выходили на паркет, и собрав 7 отскоков, но и реализовав победный бросок под занавес матча.

Вместе с тем, сегодня определился обладатель бронзовых медалей чемпионата. Мариупольский «Азовмаш» выиграл у «Донецка» серию 3:0. Третий матч малого финала завершился со счетом 75:53.