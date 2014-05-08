Следующим соперником Владимира Кличко станет болгарин Кубрат Пулев
18:46, 08 мая 2014Спорт
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Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение о том, что чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко в своем следующем бою обязательно должен встретиться с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.
Владимир Кличко / Reuters
Об этом сообщает boxingnews.com.ua.
Свои последние поединки Владимир Кличко и Кубрат Пулев провели в апреле – Владимир Кличко нокаутировал в пятом раунде австралийца Алекса Леапаи, а Кубрат Пулев победил техническим нокаутом в третьем раунде хорвата Ивицу Перковича.
Бой Кличко - Пулев предположительно состоится в сентябре в Германии.
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