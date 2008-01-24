Динамо выиграло у Спартака

Завершился матч Кубка Первого канала по футболу между командами Динамо (Киев) и Спартак (Москва).

Счет 3:0 (Ребров 41, Корреа 42, Гусев 90+3).

Все три гола забиты после острого паса в разрез между защитниками и дальнего прохода к воротам. Ребров и Гусев завершили свои проходы сами (Ребров ударом в правый верхний угол, Гусев - в левый нижний), а Кравец, дойдя до штанги, отпасовал Корреа назад на линию вратарской. Игроки действовали слаженно, уверенно. Юрий Сёмин вполне может считать такую победу своим успехом.

Спартак: Плетикоса, Иванов, Ковач, Филипенко, Штранцль, Быстров (Майдана, 32), Моцарт, Титов (Шоавэ, 83), Павленко (Динеев, 46), Павлюченко (Дзюба, 61), Веллитон (Прудников, 66)

Динамо: Шовковский, Несмачный, Михалик, Юссуф, Допилка, Гиоане, Нинкович (Дедечко, 82), Гусев, Корреа, Ребров (Милевский, 85), Кравец (Шацких, 46)

Предупреждения: Ковач 30, Штранцль 58, Иванов 85 - Ребров 38, Юссуф 71, Дедечко 84