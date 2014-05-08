Федерация бокса Украины не запрещала Кличко участвовать в Олимпиаде-2016

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФБУ.

Решение о подтверждении или отказе участия боксера принимается национальными федерациями только на этапе подтверждений завоеванных именных лицензий на отборочных соревнованиях Международной боксерской Ассоциации (AIBA). На данный момент никаких таких соревнований к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро не проводилось и ни одна национальная федерация в мире не принимала решений по любому из боксеров.

Кроме того, Федерация бокса Украины, как действующий член Международной боксерской Ассоциации (AIBA), информирует: "Согласно пункта 2.3.2 правил (и 2.3.3) Международной боксерской Ассоциации: «Боксеры, занимающиеся профессиональным боксом или другими профессиональными боевыми видами спорта, не допускаются к соревнованиям на любом уровне, за исключениями, указанными в Правилах соревнований APB (AIBA Professional Boxing) и (или) WSB (Всемирная серия бокса)".

Что касается участия в соревнованиях WSB и APB, то по их правилам Владимир Кличко не сможет принять в них участия без его расторжения действующих профессиональных контрактов.

Таким образом, Федерация бокса Украины руководствуясь правилами AOB, WSB и APB, не в состоянии делегировать Владимира Кличко (65 проведенных поединков на профессиональном ринге) в составе национальной сборной Украины, как действующего профессионального боксера, для участия в лицензионных соревнованиях для завоевания соответствующей именной лицензии на Олимпийские игры 2016.

Исходя из этого на данный момент решение об отказе или подтверждение участия Владимира Кличко, с его действующими профессиональными контрактами, может принимать лишь AIBA и Международный Олимпийский Комитет.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой, ФБУ запретил Кличко участвовать в Олимпиаде-2016.