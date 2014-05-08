Сборная Украины осталась на 17-м месте в рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт FIFA.

У команды Фоменко по-прежнему 913 очков, она отстает в таблице от Франции и Нидерландов, но опережает Россию и Мексику.

Во главе рейтинга, как и ранее, остались команды Испании, Германии и Португалии.

Рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц.

Новая версия будет опубликована накануне ЧМ-2014 в Бразилии - 6 июня.