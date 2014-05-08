Сборная Украины осталась на 17-м месте в рейтинге ФИФА
13:32, 08 мая 2014Спорт
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Национальная сборная Украины по футболу осталась на 17-м месте в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций, новая версия которой была опубликована сегодня.
ФИФА / fifa.com
Об этом сообщает официальный сайт FIFA.
У команды Фоменко по-прежнему 913 очков, она отстает в таблице от Франции и Нидерландов, но опережает Россию и Мексику.
Во главе рейтинга, как и ранее, остались команды Испании, Германии и Португалии.
Рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц.
Новая версия будет опубликована накануне ЧМ-2014 в Бразилии - 6 июня.
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