«Динамо» разгромило «Черноморец» в полуфинале Кубка Украины

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне имели преимущество на протяжении всей игры.

Уже в середине первого тайма, на 26-й минуте Денис Гармаш открыл счет, а в концовке тайма – на 40-й, сделал дубль, удвоив преимущество своей команды.

Практически сразу же после перерыва, на 52-й минуте, судья зафиксировал нарушение правил в штрафной площади одесситов на Демьерси Мбокани – пенальти. 11-метровый четко реализовал Андрей Ярмоленко. Наконец, в середине второго тайма, на 67-й минуте, сам Мбокани установил окончательный счет матча - 4:0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий «Шахтер» в Черкассах играл с местным «Славутичем» и выиграл у команды Второй лиги лишь в дополнительное время – 3:0.

Таким образом, 15 мая в финале Кубка Украины сойдутся «Динамо» и «Шахтер».