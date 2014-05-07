Долгополов проиграл во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

За матч, длившийся час с четвертью, украинец реализовал один из семи брейк-пойнтов и проиграл три гейма на своей подаче. На его счету два эйса и одна двойная ошибка. Гулбис четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче.

Долгополов покидает турнир, заработав 45 рейтинговых очков.

Соревнования в Мадриде продлятся до 11 мая.