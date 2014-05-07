Долгополов проиграл во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
19:49, 07 мая 2014Спорт
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В Мадриде (Испания) на турнире АТР категории «Мастерс» завершился матч второго круга, в котором украинец Александр Долгополов потерпел поражение от представителя Латвии Эрнеста Гулбиса со счетом 3:6, 4:6.
Александр Долгополов / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
За матч, длившийся час с четвертью, украинец реализовал один из семи брейк-пойнтов и проиграл три гейма на своей подаче. На его счету два эйса и одна двойная ошибка. Гулбис четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче.
Долгополов покидает турнир, заработав 45 рейтинговых очков.
Соревнования в Мадриде продлятся до 11 мая.
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