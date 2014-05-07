«Севастополь» проиграл «Металлисту» в матче Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч проходил в Киеве, так как в Севастополе игру запретил проводить назначенный Москвой губернатор Сергей Меняйло.

Матч с самого начала проходил при ощутимом преимуществе гостей, которые уже к середине первого тайма забили оба гола. На 9-й минуте отличился Хавьер Клейтон, а на 35-й – Себастьян Бланко.

В оставшееся время харьковчане уверенно контролировали ход игры, а номинальные хозяева поля так и не смогли ничего противопоставить оппоненту.

Таким образом, после этой игры все пять команд-лидеров Премьер-лиги сравнились по количеству проведенных матчей – по 26. На счету «Шахтера» 59 очков, «Днепра» - 53, «Металлиста» - 51, «Динамо» - 47 и «Черноморца» - 44.