«Динамо» - «Черноморец»: онлайн-видео трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч полуфинала Кубка Украины, в котором «Динамо» принимает одесский «Черноморец». Изначально именно эта игра казалась центральной на этом этапе соревнований. Впрочем, черкасский «Славутич» в очередной раз доказал, что является достойным конкурентом даже сильнейшей команде страны.

В игре на столичном НСК «Олимпийский» сойдутся команды, занимающие 4 и 5 места в Премьер-лиге. И главное преимущество киевлян в этом матче – свое поле.

На пути к полуфиналу команды не испытали больших проблем. Киевляне обыграли донецкий «Металлург» - 3:2, «Шахтер» из Свердловска – 4:0 и харьковский «Металлист» - 3:2.

Одесситы, в свою очередь, были сильнее «Энергии» из Николаева – 4:0, получили техническую победу над днепропетровским «Днепром» - 3:0 и обыграли «Тернополь» - 1:0.

На ставках букмекерских контор фаворитом является «Динамо», на победу которого ставки принимаются из расчета 1,55 к 1, ничью – 4,65 к 1, победу одесситов – 6,5 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

«Динамо»: 1 Шовковский (капитан), 2 Данило, 4 Велозо, 6 Драгович, 7 Ленс, 10 Ярмоленко, 19 Гармаш, 20 Гусев, 27 Макаренко, 85 Мбокани, 90 Беланда. Запасные: 23 Рыбка, 3 Селин, 5 Вукоевич, 9 Безус, 11 Идейе, 22 Кравец, 45 Калитвинцев.

«Черноморец»: 12 Безотосный (капитан), 42 Зубейко, 77 Кутас, 52 Тейку, 82 Ребенок, 8 К. Ковальчук, 10 Гай, 7 Окриашвили, 17 Аржанов, 6 Де Матос, 69 Антонов. Запасные: 44 Паст, 9 Диденко, 94 Данченко, 88 Валеев, 25 Мартыненко, 2 П. Ковальчук, 32 Яворский.

Предлагаем вашему вниманию видео-онлайн трансляцию игры.