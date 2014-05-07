"Шахтер" обыграл "Славутич" только в дополнительное время
18:41, 07 мая 2014Спорт
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В Черкассах завершился полуфинальный матч Кубка Украины
Славутич - Шахтер / shakhta.org
Черкасский "Славутич" проиграл в полуфинале Кубка Украины по футболу донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3.
Как сообщает корреспондент УНИАН, команда Второй лиги из Черкасс едва не совершила сенсацию в оснеовное время игры.
На протяжении более чем 100 минут - 90 минут основного времени и весь первый тайм дополнительного - "Славутич" достойно сражался с соперником, противопоставляя ему организованную слаженную оборонительную игру.
Первый гол горняки забили на последней минуте первой дополнительной 15-минутки, а во втором тайме отличились еще дважды.
Голы забили Эдуардо, Тайсон и Бернард.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.
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