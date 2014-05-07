"Шахтер" обыграл "Славутич" только в дополнительное время

Черкасский "Славутич" проиграл в полуфинале Кубка Украины по футболу донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3.

Как сообщает корреспондент УНИАН, команда Второй лиги из Черкасс едва не совершила сенсацию в оснеовное время игры.

На протяжении более чем 100 минут - 90 минут основного времени и весь первый тайм дополнительного - "Славутич" достойно сражался с соперником, противопоставляя ему организованную слаженную оборонительную игру.

Первый гол горняки забили на последней минуте первой дополнительной 15-минутки, а во втором тайме отличились еще дважды.

Голы забили Эдуардо, Тайсон и Бернард.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.