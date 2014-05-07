"Славутич" - "Шахтер" - 0:3: онлайн-трансляция

Сегодня в Черкассах проходит полуфинальный матч Кубка Украины по футболу в котором "Славутич" принимает донецкий "Шахтер".

Выступающий во Второй лиге "Славутич" стал командой-сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка. Черкасский клуб уже вошел в историю турнира, как первый представитель третьего по значимости дивизиона страны (после Премьер-лиги и Первого дивизиона), попавший в четверку лучших команд. И это при том, что в национальном чемпионате команда отнюдь не блещет, занимая 8-е место в турнирной таблице. И шансы попасть в четверку лучших команд и повыситься в классе - перейти в Первый дивизион - весьма низки. Тем не менее, в национальном Кубке команда показала ряд абсолютно неожиданных результатов.

Команда начала турнир со второго предварительного раунда, где в упорной борьбе одолела "Реал Фарма" (Овидиополь) со счетом 3:2. А затем последовала победа над симферопольской "Таврией" - 3:1, "Авангардом" из Краматорска - 1:0, и "Нивой" из Тернополя - 1:1 (по пенальти - 4:3). Можно сказать, что команде относительно повезло со жребием, так как она встретилась по пути в полуфинал лишь с одним клубом Премьер-лиги - симферопольской "Таврией" - которую сумела уверенно обыграть.

В свою очередь, "Шахтер" прошел путь в полуфинал очень уверенно, обыграв "Ильичевец" из Мариуполя - 3:0, "Николаев" - 3:0 и черниговскую "Десну" - 2:0.

Фаворитом на ставках букмекерских контор, разумеется, является "Шахтер", ставки на победу которого принимаются из рассчета 1,08 к 1. Ничья оценивается в 16 к 1, победа "Славутича" - 36 к 1.

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Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": 32. Каниболоцкий, 14. Кобин, 5. Кучер (к), 4. Воловик, 95. Соболь, 6. Степаненко, 89. Дентиньо, 10. Бернард, 29. Тейшейра, 77. Илсиньо, 19. Феррейра.

Запасные: 30. Пятов, 38. Кривцов, 8. Фред, 17. Фернандо, 28. Тайсон, 9. Адриано, 11. Эдуардо.

"Славутич": 77. Мирный, 91. Шопин, 20. Тарасенко, 21. Музыка, 18. Обревко, 23. Кошелюк, 55. Фабунми, 6. Мироненко, 15. Чеботарев, 16. Гонщик (к), 17. Бушман.

Запасные: 1. Ленчинков, 7. Захаревич, 30. Колос, 3. Ливицкий, 25. Синегуб, 10. Ушаков, 8. Лобов.

Матч начался!

1. Стадион в Черкассах, разумеется, заполнен до отказа. И, в любом случае, как бы не закончился этот матч, для местных болельщиков он однозначно станет праздником. В Черкассах сам "Шахтер"!

2. "Шахтер" тут же захватил инициативу и заставил соперника сфолить на Дентиньо. Штрафной.

3. Два навеса подряд в штрафную "Славутича" - защитники оба раза выбили мяч.

4. И "Шахтер" не всегда успевает к мячу. Кучер грубо нарушил правила. Судья ограничился устным предупреждением.

6. Два угловых подряд в исполнении "Шахтера" - пока ничего.

7. И тут же атака "Славутича", которую прерывает судья. Достаточно сомнительный оффсайд.

8. "Славутич" перехватил и контролирует мяч. Но, вперед не идет.

9. Удар Степаненко с лета - мяч улетает далеко "в облака".

10. Комбинация Тейшейра - Ферейра едва не приводит к голу. Феррейра не забил из выгоднейшей ситуации.

12. Еще один опаснейший момент, но Тейшейра не сумел обработать мяч. Классно сыграл защитник в этом эпизоде.

14. Бернард делает навес в штрафную - Мирный легко забрал мяч.

15. "Славутич" еще раз попытался огрызнуться, но защитники горняков играют внимательно.

16. Фаны "Славутича" запели. Сегодня их слышит вся Украина.

18. Еще один пас кого-то из горняков из глубины поля - Мирный безупречен на выходе.

19. "Шахтер", кстати, хоть и имеет полное преимущество, но играет как-то вальяжно. Совсем вальяжно. А в этом (настрое горняков) и заключается интрига...

20. Бернард подавал опасный штрафной, но Фабунми разрядил обстановку - выбил мяч за боковую.

21. Вот и комментатор говорит, что Луческу перед игрой был обеспокоен уровнем мотивации своих игроков.

23. Бернарда сбили - опасный штрафной для горняков.

24. И вновь защитники "Славутича" отбились!

25. Чеботарев пытался организовать атаку черкассчан, но не сумел прострелить вдоль ворот - мяч попал в защитника.

27. Соболь опасно навешивал мяч в штрафную "Славутича", но Тарасенко выбил за боковую.

29. "Шахтер" продолжает "возить" мяч. И все без толку.

30. Воловик очень опасно пробил со штрафного - чуть выше ворот.

32. Степаненко получил очень острый пас от партнера по команде, но не сумел обострить ситуацию - защитники заблокировали мяч.

34. Еще один навес в штрафную "Славутича" - Мирный вновь надежен. С каждым таким эпизодом дончанам все сложнее будет "пробить" поймавшего кураж вратаря.

36. И "Славутич" пытается атаковать. Но как-то совсем робко.

38. Горняки начинают нервничать и фолить на сопернике. А также ругаться с арбитрами, за что Илсиньо получает предупреждение.

40. Угловой для "Шахтера" и затяжная комбинация команды - защитники хозяев вновь очень внимательны.

41. Публика на стадионе, кстати, все больше "заводится". Ей, бесспорно нравится то, что "Славутич" играет на равных с завседатаем Лиги чемпионов и чемпионом Украины.

43. Мяч в центре поля застрял....

44. Еще одни штрафной от Бернарда - защитники выбивают мяч на угловой.

45. И тут же Бернард подает опасейший штрафной. Но защитники и тут расторопнее нападающих.

45+1. ПЕРЕРЫВ

Первый тайм они уже продержались... "Славутич" ни разу не пропустил. Пусть и не забил, но этого от команды Юрия Бокалова уж точно никто не ожидал. Дончане слишком вальяжно подошли к матчу. Грациозный розыгрыш комбинаций, мягкие пасы, минимум напора и скорости. Это то, что нужно... "Славутичу". Соперник, пусть и из Второй лиги, но с футболом все-таки "на ты". И теперь очень многое зависит от ближайших 15 минут. Или в перерыве Мистер сумеет завести свою команду, или она будет продолжать мучаться на поле и пытаться "выковырять" гол. В этом случае у хозяев поля появится шанс на еще один исторический успех - выход в финал.

В любом случае, этот матч абсолютно неожиданно дарит интригу. И второй тайм обещает быть крайне интересным...

Второй тайм начался

46. Эдуардо и Луис Адриано вышли на поле после перерыва. "Шахтер" усиливается, думая только о победе.

47. У "Славутича" тоже замена - вместо Мироненко вышел Лобов.

48. Первый угловой от "Шахтера" после перерыва - защитники вновь на высоте в борьбе у своих ворот.

49. Соболь попытался обострить ситуацию, опасно пройдя в штрафную - опять защтники заблокировали атаку.

51. Наращивает темп атак "Шахтер"...

52. И тут же опаснейшая атака хозяев поля. Пожалуй, первая по-настоящему опасная в матче. Чеботарев пробил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

54. Ответ горняков опасный, но атака была, как и перед перерывом, вялая и медленная.

55. Еще одна атакующая комбинация Бернард - Тейшейра, вновь блокируют удар в последний момент защитники.

57. "Славутич" по-пренему очень сконцентрирован на обороне, но все больше подумывает об атаке.

58. Луческу сегодня нервничает как никогда. Никогда в украинских внутренних баталиях. Он не всегда и в Лиге чемпионов так нервничает.

59. Тайсон вышел на поле. Всех лидеров выпустил Мистер. Как бы не было поздно...

61. Опять активен Соболь на фланге и опять его подачу блокируют защитники хозяев поля.

62. Вторая замена у "Славутича". Вместо Бушмана выходит Ушаков.

64. А вот уже и неуверенность "Шахтера" проявляется. Слишком долго "возили" мяч горняки и удобный момент для удара пропустили. Угловой.

65. А вот и реальнейший момент упускает "Шахтер". Воловик после розыгрыша углового получил мяч оказавшись никем не прикрытым, но после его удара головой мяч пролетел рядом со штангой.

67. Удар Бернарда прямо в Мирного. Все чаще упускают игроки "Славутича" форвардов "Шахтера".

68. ТРИ ЧЕТВЕРТИ МАТЧА "ШАХТЕР" НЕ МОЖЕТ ЗАБИТЬ ГОЛ КОМАНДЕ ВТОРОЙ ЛИГИ

71. Еще один угловой исполнении "Шахтера". Илсиньо простреливал вдоль ворот, но никто не сумел замкнуть передачу.

73. Слегка успокоилась игра, что явно на руку хозяевам поля.

74. Лобов получил желтую карточку за симуляцию Упал в самом углу штрафной площади после столкновения с игроком "Шахтера".

75. Замена у "Славутича" - Синегуб вместо Чеботарева. Усиливает защиту Бокалов.

76. Первый угловой в исполнении "Славутича" в матче - неудачно.

77. И вновь атака "Шахтера", но Эдуардо не удержал мяч в борьбе с защитником.

78. Кучер бьет с дальней дистанции - Мирный легко забирает мяч.

80. Все менее осмысленными становятся атаки горняков. Чувствуется отчаяние в действиях команды.

82. Илсиньо врывается в штрафную площадь, но мяч вновь выбивают защитники - угловой.

84. МИРНЫЙ!!!!!! Суперсэйв вратаря "Славутича"! Ошибка защитников и вратарь выносит мяч с линии ворот.

85. И еще раз МИРНЫЙ! Защитники вновь ошиблись позиционно, а игрок горняков не сумел поразить ворота. Вратарь заблокировал удар.

86. Мяч попал в голову игроку "Славутича". Отличный шанс потянуть время.

88. Проход Бернарда заблокировал защитников.

89. Я представляю, что сейчас творится в душе какого-нибудь игрока букмекерской конторы. Того, кто сделал ставку на этот матч. Причем, неважно в какую сторону.

90. Файер-шоу ультрас "Славутича" не позволяет команде создать более-менее опасный момент после подачи из аута.

90+2. Еще одна атака "Шахтера" - пусто.

90+3. Какое-то безумие творится на стадионе в Черкассах.

0:0. "Славутич" выстоял! Дополнительное время!!!!!!!

Это что-то нереальное

Дополнительное время началось!

92. Только что стало известно, что матч Премьер-лиги "Заря" - "Шахтер" состоится в Черкассах. Из-за нестабильной ситуации в Луганске матч перенесли. В общем, "Шахтеру" некуда спешить. До воскресенья можно задержаться в этом городе.

94. Очередной угловой в исполнении "Шахтера" заканчивается ударом с дальней дистанции Соболя - слишком неточно.

95. Ушаков попытался обострить ситуацию у ворот "Шахтера" - Воловик выбил мяч в аут.

97. Эдуардо запорол очень опасный момент, который сам же себе и создал, обыграв защитника. Первый момент в овертайме для "Шахтера".

99. Ушков не сумел пробраться в штрафную горняков - блокировка защитников.

101. "Славутич" продолжает уверенно отбиваться, в то время как горняки не знают что им делать.

104. Нервничают оба тренера. а такого нервного Луческу... Впрочем, об этом мы уже говорили во втором тайме.

105. ГОЛ, 0:1.

105. Штрафной пробивал "Шахтер" - удар Эдуардо и гол.

И тут же свисток на перерыв. У "Славутича" есть еще 15 минут.

Начался второй дополнительный тайм

106. И тут же Луис Адриано после отличного паса Воловика мог удвоить первес своей команды - Мирный в очередной раз спасает команду.

108. Успокоилась игра после этого момента. Одни - не могут, вторые - уже не хотят.

109. Травму получил Музыка во время очередной атаки соперников. Адриано "перестарался".

110. ГОЛ 0:2

111. Тайсон нанес красивый и сильный удар из-за пределов штрафной. Класс есть класс.

113. На стадионе едва ли не гробовая тишина. Сказка окончилась...

115. "Шахтер" спокойно катает мяч в центре поля.

120. ГОЛ 0:3. Бернард добил "Славутич".

Матч окончен. Спасибо за внимание к нашей онлайн трансляции.