На первом этапе «Бриллиантовой лиги» выступят четыре представителя Украины

14:37, 07 мая 2014
Спорт
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Катарская Доха будет принимать лучших легкоатлетов со всего мира в рамках I этапа традиционного ежегодного турнира «Бриллиантовая лига-2014».

Бриллиантовая лига / iaaf.com

В стартовые листы катарского этапа включены четверо украинцев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В тройном прыжке Украину будет представлять Ольга Саладуха, в прыжках в высоту - Андрей Проценко, а Анна Титимец и Анна Рыжикова будут выступать в беге на 400 метров с барьерами.

Соревнования состоятся 9 мая в 19.00 по киевскому времени.

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