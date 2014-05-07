На первом этапе «Бриллиантовой лиги» выступят четыре представителя Украины

В стартовые листы катарского этапа включены четверо украинцев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В тройном прыжке Украину будет представлять Ольга Саладуха, в прыжках в высоту - Андрей Проценко, а Анна Титимец и Анна Рыжикова будут выступать в беге на 400 метров с барьерами.

Соревнования состоятся 9 мая в 19.00 по киевскому времени.