Украинская чемпионка Европы по метанию копья принимает гражданство России против своей воли

Об этом спортсменка рассказала в интервью Эспрессо. ТВ.

В частности, Ребрик заметила: «Буквально на днях я приняла решение выступать за сборную России. Неудобно мне будет представлять Украину, проживая в Крыму, который принадлежит уже России. Заявление на выход из сборной Украины уже написала».

На вопрос о том, звонил ли спортсменке Министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов, она отметила: «Нет, не звонил. Со мной общались только представители федерации легкой атлетики. Все предложения сводились к предоставлению комнатки на олимпийской базе в Конча-Заспе. Но, дело в том, что мои родители - инвалиды. Я не могу их бросить и уехать. Однако, о них и моем тренере речь вообще не шла. Я тоже не поднимала этого вопроса, ведь это никому неинтересно. Я не из собственного желания меняю гражданство. У меня сложилась безвыходная ситуация».

Что до того, заставляли ли спортсменку выступать за сборную России и угрожали ли ее оставить без возможности тренировки в родном Ялте в случае отказа сменить гражданство, спортсменка ответила: «Нет, такого не было. Но если я выступала бы за Украину, то за тренировочный процесс в Ялте мне пришлось за все платить - сборы, аренда и так далее».

Вера Ребрик стала чемпионкой Европы в 2012 году в Хельсинки (Финляндия). Она считается одной из самых перспективных молодых (25 лет) метательниц в мире.