МВД обратилось к Федерации футбола Украины с просьбой проводить матчи без зрителей

Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

В частности, в заявлении говорится: «На сегодня в государстве сложилась неблагоприятная обстановка для проведения футбольных матчей. Это ярко иллюстрируют последние резонансные события, которыми сопровождались футбольные матчи 27 апреля в Харькове и 2 мая в Одессе. В связи с этим МВД было вынуждено обратиться в Федерацию футбола Украины, Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги с ходатайством о проведении остальных футбольных матчей сезона 2013-2014 годов в рабочее время в будние дни и без присутствия зрителей. Кроме того, из соображений безопасности, футбольные матчи, проведение которых было запланировано на территории Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областей, предложено перенести в другие регионы. МВД с пониманием относится к стремлению футбольного сообщества сохранить в целостности национальное первенство. Одновременно обращаемся к организаторам футбольных матчей и футбольным болельщикам с просьбой отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам, ведь жизнь и здоровье человека является высшей ценностью Украинского государства».

Как сообщал УНИАН сегодня в Черкассах и Киеве пройдут матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу, а также пропущенный матч 22-го тура ПЛ «Севастополь» - «Металлист», который состоится на нейтральном поле киевского стадиона «Динамо». Матчи 29 и 30 тура чемпионата ПЛ запланированы на воскресные дни - 11 и 18 мая.