Тренер «Славутича» рассказал, за счет чего его команда может обыграть «Шахтер»

Наиболее важным тренер считает сверхмотивацию игроков, сообщает Xsport.

В частности, Бокалов отметил: «Я не буду оригинален, но пройти «Шахтер» мы сможем только за счет сверхмотивации (против такой команды-то играть и на такой стадии Кубка), характера и дисциплины. Также немаловажный фактор – это наши болельщики, которые, я уверен, заполнят трибуны, и мы от них получим отличную поддержку. Только за счет всех вышеперечисленных факторов нам по силам одолеть дончан. Ясно, что индивидуальное мастерство исполнителей нашей команды, тактическая выучка и другие компоненты, ниже, чем у «горняков». В этих аспектах мы находимся, скажем так, на разных полюсах».

Отвечая на вопрос о возможной финансовой мотивации игрокам со стороны руководства клуба, тренер подчеркнул: «Игра против такой команды, как «Шахтер» это уже мотивация для всех игроков команды и какие-либо материальные блага, и другие нюансы, наверное, и рядом не стоят. Знаете, сам факт сыграть против чемпиона Украины, для некоторых ребят - это шанс, быть может, всей жизни. Может и не доведется больше сыграть против таких оппонентов. Не дай Бог конечно, но… Финансы для нас – это не самое главное».

Есть накануне матча у черкассчан и проблемы с составом: «Игру против «Шахтера» вынуждены будут пропустить два наших ключевых игрока. Это Дацюк и Фаворов – оба из-за дисквалификации. Один получил красную карточку в игре 1/4 финала против «Нивы» - речь о Фаворове. А Дацюк схлопотал желтую, из-за которой перебрал лимит «горчичников». Одним словом, основной нападающий и основной защитник игру против «Шахтера» пропустят», - отметил Бокалов.

7 мая состоятся полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу «Славутич» - «Шахтер» (начало – в 16.00) и «Динамо» - «Черноморец» (19.00).

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Черкассах и видео-трансляцию матча в Киеве.