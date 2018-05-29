Украинский футбол объединяет разделенную нацию

Вдруг все старые деления уже не выглядят такими важными. Украинцы, которые переживают горький раскол из-за языка, политики и из-за того, верят они в Запад или в Россию, - попробовали редкий вкус единства, когда их страна гордо вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Когда в пятницу команда выйдет на поле против Италии, вся 47-миллионная нация, русскоязычные и украиноязычные, те, кто считает Помаранчевую революцию 2004 года взрывом демократии, и те, кто высмеивает ее как переворот, - все закричат в унисон „У-кра-и-на!”

„Это вызывало волну патриотизма, и не важно, помаранчевый вы или голубой, все мы – украинцы”, - сказал 19-летний Андрей Мишковский, ссылаясь на закодированную в цветах украинскую политику (помаранчевые является сторонниками прозападного блока, голубые – пророссийской партии), что является одним из многочисленных способов, в которые эта прежняя советская республика разделяет сама себя.

Политиков соблазняет возможность воспользоваться этим необычным ощущением единства, но в то же время они ворчат, ведь понадобилась футбольная команда, чтобы сделать то, чего не смогли они сами. Для других это еще один шанс показать миру, что Украина является чем-то большим, чем местонахождение самой страшной в мире ядерной катастрофы или место проживания Президента, чье лицо было обезображено до сих пор нерасследованным отравлением.

„Это огромное достижение... Миллионы людей во всем мире, некоторые из них впервые, услышат об Украине в позитивном смысле, - сказал вице-премьер Вячеслав Кириленко. - Они увидели, что у нас есть крутые ребята, которые умеют играть в футбол”.

Разделенная на протяжении большей части своей истории конкурирующими империями, Украина провела последние 15 лет независимости, примеряя на себя разную идентичность. Но она должна наконец определиться с какой-то одной. Проевропейская перспектива, которая так хорошо воспринимается на Западе страны, где украинцы являются националистами и видят в Москве прежнего оккупанта, злит этнических россиян, которые населяют Крым и индустриальный Восток.

Даже массовое восстание 2004 года, которое привлекло внимание всего мира, завоевало поддержку лишь около половины страны.

„Украина имела некоторые проблемы с патриотизмом, с выработкой единственной идентичности”, - сказал Иван Лозовый, президент Киевского института государственности и демократии.

Футбол мог бы стать шансом навести мост через раскол.

43-летний Сергей Вареник был как раз в вагоне киевкого поезда, когда Олег Гусев забил решающий пенальти в игре с Швейцарией. Когда об этом сообщили по радио, вагон, заполненный русскоязычными людьми из Восточной Украины, так заревел, что задрожали оконные стекла, рассказывает Сергей.

На другом конце страны, на националистическом Западе, бурлили такие же радости, во Львове фаны запускали феерверки и орали национальный гимн.

„Такие победы соединяют людей и закладывают основу для создания нормальной нации”, - сказал Евгений Кушнарев, бывший губернатор области, обвиняемый в прошлом году в подстрекательстве Восточной Украины к сепаратизму.

Время является также благоприятным. Политическая жизнь Украины остается неопределенной, три месяца после парламентских выборов определенности не прибавили, коалиция большинства была сформирована лишь на прошлой неделе.

Успех на футбольном поле - это „именно то, что нужно Украине”, сказал 57-летний адвокат Виталий Енин, который присоединился во вторник к протесту против поднятия цен на электричество, газ и транспорт.

Украинцы боятся, что рост цен еще больше расширит бездну между стандартами жизни у них и в клубе наций, к которому они стремятся. Но когда речь идет об ударах по футбольному мячу, эта страна, которая впервые появилась на Чемпионате мира, осмеливается мечтать, что она таки принадлежит к клубу избранных.

Премьер-министр Юрий Ехануров выразил это просто: „Мы верим в вас”, - написал он в телеграмме сборной Украины.

Обычно, немного самоуверенности тоже помогает. Некоторые украинцы не могут пропустить случая посмеяться над своим гигантским соседом и регулярным спарринг-партнером Россией, команда которой не попала на Чемпионат мира. Критики обвиняют Россию в попытках наказать Украину за ее поворот на Запад высшими ценами на газ и в несостоятельности отбросить идею Украины как „младшего брата”.

„Украина – футбольная страна, - говорит адвокат Сергей Полищук. - Пусть Россия играет себе в хоккей!”

Мара Беллаби, Ассошиейтед Пресс (опубликовано в „Вашингтон Пост”), перевел с английского Николай Писарчук